Водная гладь Камбоджи: путешествие из Пномпеня в Сиамрип

Пномпень, , 16:41 — REGNUM В Камбодже пользуются популярностью путешествия водными видами транспорта. Для того, чтобы добраться от столицы государства Пномпеня до города Сиамрип, в котором расположен главный туристический объект Камбоджи — храмовый комплекс Ангкор-ват, фотокорреспондент и дизайнер ИА REGNUM лично опробовала путешествия по воде.

В Камбодже две основные водяные артерии — Меконг и Тонлесап, на которой стоит город Пномпень. Сначала необходимо пару часов плыть по реке вверх, для этого по маршруту курсирует старая советская «ракета», потом переплыть озеро Тонлесап, а дальше ещё немного подняться по реке Сиамрип. Весь путь занимает примерно шесть-семь часов. Обе реки активно используются в качестве водных дорог.

На протяжении всего Тонлесапа можно встретить множество плавучих деревень — это дома, поставленные на плоты. Они стоят на якорях, но в случае подъёма воды становятся мобильными. Все остальные строения держатся на сваях, потому что река очень коварная и большая, часто разливается из-за дождей. Обычных деревень тоже очень много, причём буддийские и мусульманские стоят вперемешку.

Если вдруг вам встретится каменная белая женщина спиной к реке, знайте, что это Гуань-инь — восьмая женская аватара Будды. Её в Камбодже любят меньше, чем в соседнем Вьетнаме, но почитатели есть.

«Ракета» проходит один раз в одну сторону и один раз в обратную в течение дня.

Коровы в Камбодже очень худые по большей части из-за жары — в феврале температура воздуха достигает 37 градусов: страна далеко от морского побережья. То же касается и людей — их худоба связана, скорее, с сильной жарой, чем с недоеданием, как может показаться на первый взгляд. Для сравнения, на южном побережье соседнего Вьетнама в это время года не более 27−30 градусов. А в Ханое и вовсе холода.

Река Сиамрип поменьше Тонлесапа, но движение там ещё энергичнее, даже есть разметка знаками. Вода мутная из-за типа почв. Стоит отметить, что такое водное путешествие было очень недешёвым по камбоджийским меркам — оно обходится в $35.

Напомним, что Королевство Камбоджа — это государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай. Государство граничит с Вьетнамом, Лаосом и Таиландом. Камбоджу населяют более 15 млн человек, большинство из них кхмеры. С 2004 года по настоящее время государством управляет король Нородом Сиамони.

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