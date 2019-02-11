Понедельник, 11 Февраля 2019 года
12:14:21 МСК

Возросло число случаев завоза кори в Россию

Общество

Оказывает влияние неблагополучная ситуация с корью в странах Европы

Москва, 11 февраля 2019, 12:14 — REGNUM  В течение 2018 увеличилось количество случаев завоза инфекционного заболевания — кори — из стран, где отмечается неблагополучная ситуация по кори, сообщили в Роспотребнадзоре.

В основном оказывает влияние и на показатели заболеваемости в России неблагополучная ситуация с корью в странах Европы.

За год заболеваемость корью в России по сравнению увеличилась и составила 17,3 случая на 1 млн населения.

Также наиболее высокие показатели заболеваемости корью на Украине, в Грузии, Черногории, Греции, Румынии, Франции и др

Но при этом, отмечает Роспотребнадзор, в целом эпидемиологическая ситуация в стране благополучная.

Читайте также: Заболеваемость корью в России в 2018 году увеличилась в 3,5 раза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить