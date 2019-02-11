Возросло число случаев завоза кори в Россию

Москва, , 12:14 — REGNUM В течение 2018 увеличилось количество случаев завоза инфекционного заболевания — кори — из стран, где отмечается неблагополучная ситуация по кори, сообщили в Роспотребнадзоре.

В основном оказывает влияние и на показатели заболеваемости в России неблагополучная ситуация с корью в странах Европы.

За год заболеваемость корью в России по сравнению увеличилась и составила 17,3 случая на 1 млн населения.

Также наиболее высокие показатели заболеваемости корью на Украине, в Грузии, Черногории, Греции, Румынии, Франции и др

Но при этом, отмечает Роспотребнадзор, в целом эпидемиологическая ситуация в стране благополучная.

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