Возросло число случаев завоза кори в Россию

Москва, 11 февраля 2019, 12:14 — REGNUM В течение 2018 увеличилось количество случаев завоза инфекционного заболевания — кори — из стран, где отмечается неблагополучная ситуация по кори, сообщили в Роспотребнадзоре.
В основном оказывает влияние и на показатели заболеваемости в России неблагополучная ситуация с корью в странах Европы.
За год заболеваемость корью в России по сравнению увеличилась и составила 17,3 случая на 1 млн населения.
Также наиболее высокие показатели заболеваемости корью на Украине, в Грузии, Черногории, Греции, Румынии, Франции и др
Но при этом, отмечает Роспотребнадзор, в целом эпидемиологическая ситуация в стране благополучная.
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