Референдум о скандальном храме в Екатеринбурге прошёл первый «барьер»

Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Организация референдума о храме Святой Екатерины в Екатеринбурга продвинулась на очередной шаг. Рабочая группа горизбиркома предложила руководству комиссии направить документы по референдуму в Екатеринбургскую городскую думу (ЕГД), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как указано в решении, рабочая группа признала ходатайство инициативной группы по референдуму и присланные ей документы, которые теперь соответствуют требованиям федерального и местного законодательства.

Теперь горизбиркому предложено направить ходатайство и документы о референдуме в ЕГД. Комиссия рассмотрит решение уже на этой неделе, 14 февраля, указано на сайте горизбиркома.

В ходатайстве остались два вопроса, один из которых касается запрета на строительство объектов капитального строительства в сквере у Театра Драмы, где хотят построить храм Святой Екатерины, а второй — запрета на строительство во всех парках и скверах Екатеринбурга.

Напомним, культовый объект пытаются построить в Екатеринбурге уже третий раз за последние десять лет. Первая попытка на площади Труда сорвалась после массовых возмущений граждан. Установка храма в акватории городского пруда тоже вызвала акции протеста, после чего было решено установить его в сквере у Театра Драмы. В гордуме 8 февраля 2019 года одобрили изменения, разрешающие строительство религиозного сооружения на данном месте.

Первая заявка на референдум была отвергнута горизбиркомом из-за ряда юридических ошибок в январе 2019 года. Но в ведомстве тогда подчеркнули, что заявку можно подать повторно.

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