Евкурову сообщили о 280 фактах коррупции в Ингушетии

Магас, , 12:00 — REGNUM Евкуров попросил жителей Ингушетии сообщать ему о фактах коррупции по личному номеру телефона. Он опубликовал его на своей странице в соцсети Инстаграм 7 февраля. За три дня на указанный номер телефона поступило 280 звонков с сообщениями о коррупционных проявлениях, сообщила 11 февраля пресс-служба главы республики.

«Пишут рядовые граждане, сотрудники различных организаций, ведомств, есть среди них и ветераны МВД», — цитирует пресс-служба главу Ингушетии.

Жители республики жалуются на хищение средств при строительстве и благоустройстве объектов и реализации различных целевых программ. Есть жалобы на вымогательство взяток за получение разных видов документов, в том числе жилищных сертификатов. По всем обращениям Евкуров пообещал провести проверки, а результаты сообщить по телевидению.

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Напомним, в декабре 2018 года глава Ингушетии сообщал, что дал поручение создать специальные страницы в соцсетях, куда жители региона могут жаловаться на произвол чиновников. Мониторинг обращений планировалось проводить один раз в квартал, чтобы устанавливать динамику уровня коррупции в регионе.