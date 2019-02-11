Скандал на Урале: чиновникам предложили посидеть с непривитыми детьми

Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM В Екатеринбурге родители детей, не имеющих прививок от гриппа, атаковали чиновников мэрии Екатеринбурга. С утра в здании администрации города они собрались вместе со своими детьми и предложили чиновникам посидеть со своими чадами.

Граждане возмущены тем, что их непривитых детей не пускают в школы и детские сады. Они заявляют, что им пора выходить на работу, и просят чиновников отменить ограничения.

Также граждане обратились в прокуратуру Екатеринбурга. Надзорное ведомство уже проводит проверку по фактам их жалоб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января детские сады могут посещать лишь дети, у которых есть прививки от гриппа, а школы и вовсе были закрыты. Причиной стал высокий уровень заболеваемости ОРВИ. С 11 февраля школы снова открыли, но пускают туда лишь детей с прививками.

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