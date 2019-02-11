Понедельник, 11 Февраля 2019 года
12:05:35 МСК

Скандал на Урале: чиновникам предложили посидеть с непривитыми детьми

Общество

Факты отказа в допуске детей без прививок от гриппа и ОРВИ в школы и детсады проверяет прокуратура

Екатеринбург, 11 февраля 2019, 11:59 — REGNUM  В Екатеринбурге родители детей, не имеющих прививок от гриппа, атаковали чиновников мэрии Екатеринбурга. С утра в здании администрации города они собрались вместе со своими детьми и предложили чиновникам посидеть со своими чадами.

Граждане возмущены тем, что их непривитых детей не пускают в школы и детские сады. Они заявляют, что им пора выходить на работу, и просят чиновников отменить ограничения.

Также граждане обратились в прокуратуру Екатеринбурга. Надзорное ведомство уже проводит проверку по фактам их жалоб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января детские сады могут посещать лишь дети, у которых есть прививки от гриппа, а школы и вовсе были закрыты. Причиной стал высокий уровень заболеваемости ОРВИ. С 11 февраля школы снова открыли, но пускают туда лишь детей с прививками.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Екатеринбурга возобновились занятия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить