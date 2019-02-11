Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Помощь детям в Африке приносит результаты – ООН

Общество

К 2030 году 90% детей из стран Африки южнее Сахары все еще будут сталкиваться с проблемой бедности

Помощь детям в Африке приносит результаты – ООН
Feed My Starving Children
Дети Африки

Нью-Йорк, США, 11 февраля 2019, 12:00 — REGNUM  Исследование двоих членов ООН показывает, что средства, выделенные на борьбу с бедностью, приносят заметные улучшения в жизнь африканских детей, сообщает Deutsche Welle Swahili.

Исследование было проведено при поддержке организации UNICEF и организации по вопросам международного трудоустройства ILO. Результаты исследования показали, что средства, выделенные для детей, принесли положительные результаты в борьбе с бедностью: детям были куплены средства первой необходимости, еда. Все это помогло усилить безопасность, доступность услуг здравоохранения и медицины.

Однако проблемы все еще остаются.

По статистике, к 2030 году 90% детей из стран Африки южнее Сахары все еще будут сталкиваться с проблемой бедности. В связи с этими данными 40 из 48 стран региона разработали программы по улучшению положения детей.

«Для многих детей бедность является препятствием к получению образования, медицинской помощи и достаточного количества еды. Если мы выделим средства детям, то произойдут значительные изменения в состоянии их здоровья и образовании. Все это изменит в лучшую сторону наше общество и наше будущее», — заявил Давид Стюарт, глава отдела по борьбе с бедностью в организации UNICEF.

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Бедность
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