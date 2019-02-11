Симферопольские сироты получили новые квартиры

Симферополь, , 11:44 — REGNUM Симферопольским сиротам вручили ключи от десяти новых квартир, передаёт 11 февраля корреспондент ИА REGNUM. По словам главы администрации города Натальи Маленко, торжественное вручение приурочено к пятой годовщине общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.

«Государство проявляет не на словах, а на деле заботу о социально незащищённых гражданах. В прошлом году на приобретение жилья было выделено более 22 миллионов рублей. Сумма софинансирования из бюджета Симферополя составила более 24 миллионов. На эти средства было приобретено десять благоустроенных квартир площадью более 25 квадратных метров каждая», — отметила глава города.

Она также напомнила, что вскоре должно завершиться строительство 180-квартирного социального дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Симферополе уже был сдан в эксплуатацию новый, но некачественный дом, часть квартир в котором власти также передали детям-сиротам. Застройщик провёл строительные работы с многочисленными нарушениями норм и правил.

По теме: Симферопольских сирот обеспечили новым аварийным жильем