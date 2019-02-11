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На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» направят 1,73 трлн рублей

Общество

Главная задача – снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

Москва, 11 февраля 2019, 11:42 — REGNUM  В России до 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» направят 1,725 трлн рублей. Такие цифры приведены в информационных материалах опубликованных на сайте правительства РФ.

Главная задача нацпроекта — снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Также необходимо устранить кадровый дефицит и развивать инфраструктуру детских больниц.

Кроме того, планируется увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза (до $1 млрд в год).

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Как сообщает ИА REGNUM, на реализацию 12 национальных проектов на период с 2019 по 2024 годы правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей.

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