В роликах против среднеуральского молокозавода увидели «ложь и провокацию»

Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM Видеоролики про якобы «резиновое» молоко Ирбитского молочного завода являются провокацией и содержат ложную информацию. Об этом заявил глава «Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области» Игорь Пехотин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я могу лишь высказать предположение. Эти ролики могут коснуться каждого производителя. Это провокация — некрасивая и неприятная, это неправда. Похожие видеоролики в этом же стиле — «мужчина без лица» — снимали и в других регионах, например, в Амурской области — против крупнейших переработчиков молока в Благовещенске», — сказал Пехотин.

Эксперта огорчило, что в обществе не заметили другие ролики — по ряду свердловских СМИ идёт социальная реклама, направленная на повышение потребления молока, но про неё почти не говорят, посетовал Пехотин.

Ранее в конце января 2019 года в социальных сетях появилось видео, на котором якобы продукция Ирбитского молокозавода выглядит как густая субстанция по типу детской игрушки «лизун». Само предприятие уже выступило с опровержением информации, указанной в ролике.