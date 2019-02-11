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В Москве 12 и 13 февраля ожидаются дожди с мокрым снегом

Общество

Сегодня, 11 февраля, в Москве ожидается облачная погода с некоторыми прояснениями

В Москве 12 и 13 февраля ожидаются дожди с мокрым снегом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Москва, 11 февраля 2019, 11:33 — REGNUM  В Москве 12 и 13 февраля ожидаются дожди с мокрым снегом, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«С завтрашнего дня, когда температура превысит нулевую отметку, мы прогнозируем небольшие осадки в виде мокрого снега и даже дождика небольшого», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в среду, 13 февраля, ожидаются значительные осадки, преимущественно «в жидком виде, но не снегопады».

Напомним, сегодня, 11 февраля, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с некоторыми прояснениями. Местами будет идти снег, а на дорогах гололедица. В столичном регионе будет дуть юго-западный ветер со скорость 5−10 метров в секунду. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

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