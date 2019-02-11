Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Активисты из Ганы запустили кампанию по привлечению туристов

Общество

Популяризацию Ганы как туристического направления поддерживают публичные личности страны

Аккра, 11 февраля 2019, 11:37 — REGNUM  Актеры Лувви Аджаи и Идрис Эльба, супермодель Наоми Кэмпбелл и телеведущий Майк Хилл возглавили кампанию по привлечению наибольшего числа туристов в Гану. Об этом сообщает CNN Africa.

Недавно в Гане представили 15-летний план по развитию туризма. Его основная цель — привлечение большего числа туристов. Увеличить количество с миллиона человек ежегодно в 2019 году до восьми миллионов ежегодно к 2027 году.

Туристическая индустрия Ганы планирует получать 8,3 миллиардов долларов США ежегодно к 2027 году.

«Все, что вы делаете в Ницце, на Бали, Ибице вы можете делать и в Гане», — сообщила Сэйнт Джонн. Она работает в международных СМИ и признается, что ей близок проект.

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Туризм
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