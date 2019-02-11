Более 6 млрд рублей выделено на квартиры для военнослужащих ЗВО

Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM За первое полугодие 2019 года более одной тысячи семей военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) смогут воспользоваться жилищными субсидиями. На эти цели департаменту жилищного обеспечения ЗВО выделено 6,2 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, средний размер выплаты на семью из трех человек составит около 5,4 млн рублей. В некоторых случаях размер субсидии может быть выше в несколько раз, поскольку он зависит от выслуги лет и состава семьи военнослужащего.

В качестве примера в ЗВО рассказали об офицере из Санкт-Петербурга, в семье которого четверо детей. Он получил субсидию в 14,5 млн рублей, купив на эти деньги двухкомнатную квартиру в Москве и земельный участок под строительство в Крыму.

Жилищную субсидию военнослужащий может потратить на покупку готовой квартиры, от 1-й до 4-х комнат, дома с земельным участком или стать участником долевого строительства жилья.

В 2018 году в рамках программы 1655 семей военнослужащих ЗВО смогли приобрести новые квартиры и коттеджи.

Как сообщал в декабре 2018 года министр обороны Сергей Шойгу, за прошлый год жилищную помощь получили 8300 военнослужащих, из них 2800 — квартиры, 5500 — жилищную субсидию. Служебным жильем обеспечено 35,5 тысяч семей военнослужащих.

Читайте также: Правительство РФ рассмотрит законопроект, защищающий права военнослужащих

Читайте также: Более 7 тыс. военнослужащих ЦВО получили жилье за счет субсидий