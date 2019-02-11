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Бузулук вошёл в число городов Оренбуржья, где на карантин закрыли все школы

Общество

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ сначала закрыли школы Орска, затем эстафету принял Гай — на востоке области, очередь дошла до западного Бузулука

Бузулук вошёл в число городов Оренбуржья, где на карантин закрыли все школы
Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР
Больной ребенок

Бузулук, Оренбургская область, 11 февраля 2019, 11:26 — REGNUM  В Бузулуке Оренбургской области с 9 по 17 февраля все школы закрываются на карантин. Такое решение вынесла рабочая группа по вопросам профилактики ОРВИ в период эпидсезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

С 9 января по 8 февраля среди школьников зарегистрировано 1500 заболевших. По последним данным, более 38% учащихся.

Напомним, с 7 февраля из-за эпидемии начали приостанавливать учебный процесс во всех школах в муниципальных образованиях на востоке региона. Карантин объявили сначала в Орске — с 7 по 12 февраля, затем в Гае — с 8 по 14 февраля.

По данным минздрава Оренбуржья, почти у половины пациентов заболевание ОРВИ и гриппом протекает в среднетяжёлой форме. В регионе имеет достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржье во власти эпидемии: в Орске все школы закрывают на карантин

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Грипп, ОРЗ
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