Бузулук вошёл в число городов Оренбуржья, где на карантин закрыли все школы

Бузулук, Оренбургская область, , 11:26 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области с 9 по 17 февраля все школы закрываются на карантин. Такое решение вынесла рабочая группа по вопросам профилактики ОРВИ в период эпидсезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

С 9 января по 8 февраля среди школьников зарегистрировано 1500 заболевших. По последним данным, более 38% учащихся.

Напомним, с 7 февраля из-за эпидемии начали приостанавливать учебный процесс во всех школах в муниципальных образованиях на востоке региона. Карантин объявили сначала в Орске — с 7 по 12 февраля, затем в Гае — с 8 по 14 февраля.

По данным минздрава Оренбуржья, почти у половины пациентов заболевание ОРВИ и гриппом протекает в среднетяжёлой форме. В регионе имеет достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

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