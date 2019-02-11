В Серпухове подан иск в суд о закрытии полигона ТКО «Лесная»

Москва, , 11:48 — REGNUM В Серпуховском городском суде пройдут предварительные слушания по исковому заявлению жителей о нарушениях эксплуатации полигона ТБО «Лесная». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист и инициатор иска к эксплуатирующей полигон компании ООО «Скайвэй» Андрей Елькин. На 11 февраля назначена беседа с судьёй, после которой станет известно время первого заседания.

В тексте заявления отмечается, что до настоящего времени санитарно-защитные зоны данного полигона не были установлены, в то время как, согласно ранее выданному заключению экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 06.11.2014 года, проектная мощность полигона была определена в 300 тысяч тонн.

«А на основании отчёта […] только за 2017 год, на полигон ТКО «Лесная» поступило 762,6 тысяч тонн отходов, то есть проектная мощность уже в 2017 году была превышена более чем в два раза», — говорится в исковом заявлении.

Кроме того, указанный полигон в настоящее время эксплуатируется без наличия положительного заключения государственной экологической экспертизы. Напомним, Серпуховский суд принял иск пяти жителей региона первого февраля. Жители требуют устранить имеющиеся нарушения и закрыть мусорный полигон.

Напомним, в апреле 2018 года специалисты Росприроднадзора выявили многократное превышение ПДК вредных и опасных веществ в грунте и воде вокруг полигона ТБО «Лесная», расположенной в непосредственной близости от жилых кварталов Серпухова и Большевика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Серпуховского района подали свыше 300 жалоб в министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с требованием пересмотреть проект территориальной схемы обращения с отходами, в частности, твёрдыми коммунальными отходами.

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