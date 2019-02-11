В Астане определили происхождение инсулина, незаконно попавшего в Ташкент

Астана, , 11:27 — REGNUM Инсулин, незаконно оказавшийся в 2019 году на полках аптек в Ташкенте, был приобретен «СК-Фармация» для оказания бесплатной медицинской помощи населению Казахстана, заявила председатель комитета фармации министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова, сообщает 11 февраля издание BNews.

По её словам, серия инсулина была приобретена в 2018 году. Бюрабекова добавила, что в настоящее время Комитет национальной безопасности (КНБ) ведет собственное расследование «утечки» препарата. Кроме того, министерство здравоохранения совместно с национальным бюро по противодействию коррупции также проводят проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в КНБ был направлен запрос для проверки возможных каналов незаконной поставки инсулина в Узбекистан.

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