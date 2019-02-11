Понедельник, 11 Февраля 2019 года
11:28:04 МСК

В Астане определили происхождение инсулина, незаконно попавшего в Ташкент

Общество

Серия инсулина была приобретена в 2018 году для бесплатного помощи населению Казахстана

Астана, 11 февраля 2019, 11:27 — REGNUM  Инсулин, незаконно оказавшийся в 2019 году на полках аптек в Ташкенте, был приобретен «СК-Фармация» для оказания бесплатной медицинской помощи населению Казахстана, заявила председатель комитета фармации министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова, сообщает 11 февраля издание BNews.

По её словам, серия инсулина была приобретена в 2018 году. Бюрабекова добавила, что в настоящее время Комитет национальной безопасности (КНБ) ведет собственное расследование «утечки» препарата. Кроме того, министерство здравоохранения совместно с национальным бюро по противодействию коррупции также проводят проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в КНБ был направлен запрос для проверки возможных каналов незаконной поставки инсулина в Узбекистан.

Читайте также: Спецслужбы проверят незаконную поставку инсулина из Казахстана в Узбекистан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконное изготовление, фальсификация, контрабанда лекарств
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить