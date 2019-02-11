Капитан «Норда»: В Киеве от меня требовали получить паспорт Украины

Симферополь, , 11:12 — REGNUM Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, который ранее вернулся в Крым, рассказал в интервью «Комсомольской правде» о своем пребывании на Украине.

По его словам, на него не оказывали физического воздействия, поскольку люди понимали, что «это политическое дело». Ему предлагали признать вину, не доводя дело до суда, а также получить паспорт Украины и вернуться домой по нему.

«На это акцент делался — на то, что я должен был вернуться по украинскому паспорту. Но вернулся я домой по российскому паспорту», — рассказал Горбенко, добавив, что после того как его выпустили из СИЗО, за ним велась слежка.

Напомним, в марте 2018 года украинские пограничники захватили, а затем арестовали российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. Спустя семь месяцев девять моряков, кроме капитана судна, смогли вернуться в Россию в обмен на украинских браконьеров, задержанных в РФ. В конце января 2019 года в компании-судовладельце заявили, что Горбенко пропал без вести.

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