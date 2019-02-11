Племянника экс-главы Дагестана выпустили из-под стражи

Махачкала, , 11:24 — REGNUM Племянника бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, экс-руководителя правительственного гаража республики ГКУ «Автохозяйство» Асхабали Абдулатипова выпустили из-под стражи и заключили под домашний арест сроком на один месяц. Его подозревают в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Напомним, уголовное дело в отношении Абдулатипова было возбуждено 3 июля 2018 года. Следствие считает, что, являясь руководителем правительственного гаража, он взял на техническое обслуживание организации автомобиль Mercedes Benz, на котором передвигался экс-глава республики. В период с января 2016 по сентябрь 2017 года от действий обвиняемого был нанесен ущерб бюджету республики на сумму более 14 млн рублей.

Асхабали Абдулатипов решением Советского районного суда города Махачкалы 6 июля был заключён под стражу. В дальнейшем срок был несколько раз продлён, в последний раз — 31 января. Не согласившись с этим решением, адвокат заключённого обжаловал его. Суд высшей инстанции, ввиду ряда обстоятельств, отменил постановление и смягчил меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами данного уголовного дела также являются экс-заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев и бывший заместитель начальника управления администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Ранее они также были отпущены под домашний арест (до 3 апреля) ввиду дачи признательных показаний.

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