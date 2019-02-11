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В школах Екатеринбурга возобновились занятия

Общество

Пускают только детей с прививками от гриппа

В школах Екатеринбурга возобновились занятия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Школьный класс

Екатеринбург, 11 февраля 2019, 10:59 — REGNUM  В школах Екатеринбурга 11 февраля возобновились занятия. Такое решение принял городской департамент образования, получив соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, сообщили журналистам в мэрии.

Временно в школы пускают только детей, привитых от гриппа. Это ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января школы были закрыты на карантин. Причиной стал всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Временно учащиеся занимались дистанционно.

Детские сады продолжали работу, но туда пускали лишь привитых от гриппа детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Екатеринбурга отменили карантин по гриппу и ОРВИ

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Грипп, ОРЗ
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