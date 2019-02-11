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Обучение латинской графике в Казахстане — упор будет сделан на учителей

Общество

За год обучение пройдут 9038 специалистов министерства образования и науки Казахстана

Обучение латинской графике в Казахстане — упор будет сделан на учителей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Латиница в Казахстане

Астана, 11 февраля 2019, 11:02 — REGNUM  В 2019 году при обучении населения Казахстана латинской графике казахского языка упор будет сделан на подготовку учителей, заявил и. о. генерального директора Национального научно-практического центра «Тiл-Казына» им. Шаяхметова Ербол Тлешов, сообщает 11 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, в 2019 году планируется обучить 9038 специалистов министерства образования и науки Казахстана, 2400 человек в министерстве культуры и спорта республики, а также 2400 специалистов центра «Тiл-Казына».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в технопарке Astana Hub министерство культуры и спорта Казахстана запустило новые IT-проекты по переводу казахского языка на латинскую графику.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане запустили IT-проекты по переводу казахского языка на латиницу

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