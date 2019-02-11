В Петербурге под суд пойдет мужчина за стрельбу в стиле «лихих 90-х»

Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Приморский районный суд Санкт-Петербурга направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении петербуржца Сергея Гречневкина, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

В сентябре прошлого года он стрелял в 39-летнего ранее судимого мужчину, которого СМИ связывают с «тамбовским» преступным сообществом.

По версии следствия, 22 сентября 2018 года обвиняемый на парковке ресторана «Юность» на улице Савушкина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произвел не менее двух выстрелов в живот в Сергея Югая.

«После произведенных выстрелов Гречневкин самостоятельно доставил потерпевшего в больницу, а в машине перед ним извинился. Пистолет позже выкинул в озеро поселка Шапки в Ленинградской области», — рассказали 11 февраля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

При этом обвиняемый утверждает, что убивать оппонента не собирался и целился ему в ноги. Пострадавшему в Мариинской больнице была оказана своевременная медпомощь.

Напомним, в Ленинградской области и Петербурге также расследуют уголовное дело об убийстве в сентябре 2018 года петербургского предпринимателя, 53-летнего Бадри Шенгелии, которого также в СМИ связывали с организованной преступностью.

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