«Как в голодные военные годы»: в югорском посёлке жалуются на снабжение

п.Приполярный, Югра, , 11:05 — REGNUM Жители посёлка Приполярный (Югра) жалуются на отсутствие в местных магазинах молочных продуктов, фруктов, мяса, рыбы, куриных яиц. Если данные продукты появляются на прилавках, то вмиг раскупаются, потому что считаются здесь «деликатесными», сообщают приполярцы. Местная власть, по словам обратившихся в редакцию ИА REGNUM, не обращает внимания на чаяния людей. Под петицией — 180 подписей. По словам граждан, данная ситуация в посёлке длится годами и под обращением подписались бы практически все жители Приполярного.

К обращению прилагается видео под названием «Как в голодные военные годы», на котором явственно видны пустые морозильные витрины, где должны быть представлены колбасы, куры, мясо. На прилавках неплохой ассортимент хлебо-булочных изделий, консервы, крупы, макароны. Овощей нет. Но есть солёная рыба и копчёная колбаса.

Посёлок Приполярный был образован в 1977 году и на карте ХМАО указан, как вахтовый. Зима здесь суровая с сильными ветрами и метелями, длится семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

На сайте посёлка сообщается, что на сегодняшний день здесь проживают 1304 человека. Большая часть населения — это молодые люди от 16 до 40 лет.

Социальная сфера представлена средней школой, детским садом, центром детского творчества, филиалом музыкальной школы, учреждениями культуры и спорта, участковой больницей.

Большая часть трудоспособного населения работает на ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«Дорога сюда летом — через горы, зимой — по «зимнику» (дорогу через горы заносит снегом), а в межсезонье только вертолёт. Отмечу, что местные к вертолёту относятся как мы к автобусу», — сообщает блогер-путешественник Аркадий Глазырин.

Как пишут в социальных сетях, в магазинах Приполярного прилавки напоминают СССР, когда всё было по талонам. Медицинская помощь тоже аховая.

«По-сути один врач, одна аптека с одним провизором. И если они в отпуске, то всё», — рассказывает гость вахтового посёлка Глазырин.

Из прелестей посёлка можно назвать факт, что он окружён плотным лесным массивом. В реке — щука, язь, сырок, окунь и запрещённые к ловле таймень и хариус, в тайге — огромное количество экзотических северных ягод, медведи, лоси, олени, волки, лисицы, соболи, зайцы, белки, бурундуки, из пернатых — глухари, куропатки, рябчики. Прокормиться можно, но не все же охотники и рыбаки.

С бедами жителей посёлка корреспондент ИА REGNUM пыталась обратиться к главе Белоярского района, но он оказался на совещании. В администрации посёлка Приполярный сообщили, что руководитель администрации в отпуске до 18 февраля. На вопрос, насколько плохо со снабжением в посёлке, специалист управы ответила в сердцах: «А что вы предлагаете, чтобы изменить ситуацию? Напишете, а завтра волшебник прилетит и построит дорогу?».

«Проблема со снабжением посёлка продуктами питания всегда была сложной. Даже когда наш посёлок был абсолютно газпромовским. С 70-х годов здесь всё держится на вертолётном сообщении. Есть река, но до неё нужно добраться на вездеходе. Навигации у нас нет. Летом путь только через горы и дорога непростая. Мы пишем обращения предпринимателям. Изредка им удаётся привезти те же фрукты, но с учётом дороги «золотые» по стоимости даже с учётом регионального возмещения транспортных расходов», — признала наличие проблемы специалист администрации посёлка.

Собеседница сообщила, что была надежда на реализацию проекта «Урал промышленный — Урал полярный», в рамках которого планировалось разрабатывать залежи полезных ископаемых в районе — бурого угля, свинца, цинка, железных руд, известняка. Была обещана внесезонная железная дорога. Но проект канул в Лету. Что касается ООО «Газпром трансгаз Югорск», то там выручают столовые, предлагающие сбалансированное питание для своих работников.

Жители посёлка Приполярный в петиции требуют от администрации посёлка найти пути решения проблемы отсутствия овощей, фруктов и молочных продуктов в магазинах в периоды с апреля по начало июня и с октября по начало декабря.

«Пути есть. Люди договариваются с нашим местным предприятием от «Газпром Питание» — можно заказать молочные продукты через газовиков. Раз в неделю прилетает вертолёт с такими заказами. Но на ассортимент местных магазинов, которые являются частными, администрация не имеет влияния. По 131-му закону администрация должна создать условия для торговли. Всё, что требовалось от нас, исполнено и сделано. Пока не появится наземное транспортное сообщение с Большой землёй, жители посёлка будут вынуждены жить в условиях неразнообразного, скажем прямо, питания», — отметила сотрудница местной управы.