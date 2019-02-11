Переход на цифру в Чечне отметили флешмобом у мечети

Грозный, , 10:50 — REGNUM Чеченская республика стала одним из регионов России, который перешел на цифровое вещание одним из первых в стране. По случаю нововведения, которое существенно изменит качество вещания в регионе, молодежь Чечни устроила акцию.

У мечети «Сердце Чечни» в Грозном собрались около 500 человек в синих жилетах с символикой РТРС — «Российской телевизионной и радиовещательной сети». В руках у них были таблички с изображением с одной стороны телевизионной испытательной таблицы — символа аналогового телевидения, а с другой — бабочки с логотипами 20 федеральных каналов, которая является эмблемой цифрового телевидения.

Флешмоб был организован, как сообщил директор филиала РТРС «РТПЦ Чеченской республики» Сергей Еременко, для того чтобы привлечь внимание к событию жителей республики. Чтобы они настроили свои телевизоры и не остались без телевещания.

По словам Еременко, в Чечне всего с 2009 года было построено 54 объекта цифрового эфирного вещания. Для этого пришлось немало потрудиться, сначала проложив дороги в труднодоступные районы, чтобы завезти оборудование.

«В высокогорных районах в связи с разряженным воздухом не было порой возможности использовать технику на всю мощь», — приводит слова директора РИА «Новости».

Он также отметил, что уже около 10 лет население республики имеет возможность смотреть цифровое телевидение. Есть лишь отдельные хутора и летние пастбища высоко в горах, где прохождение цифрового сигнала осложнено рельефом, но на них в принципе люди постоянно не живут.

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