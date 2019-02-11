В Ярославской области закрывают речной маршрут в Толгский монастырь

Ярославль, , 10:45 — REGNUM До 2019 года в Ярославле работали два регулярных муниципальных маршрута водного транспорта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, из-за отсутствия денег в бюджете принято решение сократить маршрут от Речного вокзала в Ярославле до Толгского женского монастыря.

Данный вид перевозок по себестоимости наиболее затратен для городского бюджета: в прошлом году в рамках муниципального контракта из городского бюджета было выделено 20 миллионов 130 тысяч рублей, было перевезено 24 тысячи пассажиров льготных категорий. Маршрут «Речной вокзал — Толга» имеет альтернативу в виде автобусного сообщения, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

В Толгском женском монастыре об инициативе городских властей узнали от корреспондента ИА REGNUM. И оценивают ее как неоднозначную.

Нам хорошо, когда люди ездили на «речном трамвайчике». Это удобно. Хотя понятно, что чаще этот маршрут выбирают дачники и садоводы. Паломники из других регионов приезжают на Толгу на автобусах, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM настоятельница Толгского женского монастыря игуменья Варвара.

Ярославль сейчас позиционируется как столица туристического маршрута «Золотое кольцо», однако в мэрии города туристическое направление в части организации перевозок на речном транспорте главным не признали.

-Если есть дублирование, если можно добраться до той или иной точки на автобусе или ином виде транспорта — это замечательно, но мы абсолютно точно не должны субсидировать перевозки туристов, — заявил корреспонденту ИА REGNUM мэр Ярославля ИА REGNUM.

Организацией речных перевозок в Ярославской области занимается АО «Речной порт», именно этой организации принимать окончательное решение по поводу существования маршрута «Речной вокзал — Толгский монастырь».

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