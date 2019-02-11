Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Высокопоставленный чиновник в Казахстане оштрафован на $527 тыс. за взятки

Общество

Бывший госслужащий пожизненно лишен права занимать государственные должности

Астана, 11 февраля 2019, 10:43 — REGNUM  В Астане суд признал вину бывшего председателя комитета общественного согласия министерства общественного развития Казахстана Кайсара Д. в неоднократном получении взяток группой лиц по предварительному сговору, сообщает 11 февраля издание BNews.

Бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в сумме 141,66 млн тенге ($375 тыс.) с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

Суд также признал Кайсара Д. виновным в пособничестве в получении взяток и назначил штраф в размере 57,25 млн тенге ($152 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Кустанае суд удовлетворил ходатайство антикоррупционного ведомства об аресте сотрудника Национального бюро по противодействию коррупции Аскара Ж.

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