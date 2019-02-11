В Петербурге идут проверки по трем новым случаям падения льда на людей

Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проверяет обстоятельства травмирования мужчины, на которого 10 февраля упала снежная наледь с крыши дома 1 по улице Книпович.

У мужчины сломана ключица, он госпитализирован. Как установлено, дом, у которого произошло ЧП, находится в управлении ООО «Жилкомсервис 2 Невского района».

В тот же день с крыши дома 126 по Лиговскому проспекту в Центральном районе Петербурга наледь упала на женщину. После оказания первой помощи она отправлена на амбулаторное лечение. Дом, где произошел инцидент, находится в управлении ТСЖ, установила прокуратура района.

«Прокуроры проверят соблюдение управляющими компаниями и их должностными лицами требований закона о зимней уборке. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили 11 февраля в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Кроме того, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу ведет доследственную проверку по факту травмирования девятилетней школьницы на Загородном проспекте.

Вечером 9 февраля с крыши одного из домов на нее упал фрагмент наледи. Девочка была госпитализирована с травмами головы в состоянии средней тяжести.

Выясняются все обстоятельства происшедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что органы СКР продолжают расследование по факту гибели студента химико-фармацевтического университета и ранения другого студента после падения наледи со здания вуза, произошедшего 5 февраля.

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