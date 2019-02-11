В мэрии Челябинска вновь недовольны качеством уборки снега

Челябинск, , 10:29 — REGNUM Руководство Челябинска снова пеняет подрядчикам и подчинённым на плохую уборку снега. Вопрос был поднят 11 февраля на аппаратном совещании, которое провела первый вице-мэр Наталья Котова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновница отметила. что компания «Южуралмост» на прошлой неделе поработала неплохо. Однако в последние дни из районов Челябинска, в основном из Ленинского, поступает много жалоб. Граждане жалуются на плохую расчистку второстепенных дорог и на то, что с обочин, в том числе из центра города, не вывозят снег.

При этом в самой компании утверждают, что работы по уборке снега активно ведутся. Представители подрядчика обещают очистить улицы в ближайшее время.

Также у граждан есть жалобы по поводу состояния внутриквартальных проездов. К их расчистке мэрия требует привлекать управляющие компании. На 12 февраля в мэрии намечено очередное совещание по уборке снега на улицах города.