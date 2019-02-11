Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В мэрии Челябинска вновь недовольны качеством уборки снега

Общество

Претензии к дорожникам звучат не первый раз, но пока жалобы есть

В мэрии Челябинска вновь недовольны качеством уборки снега
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уборка снега

Челябинск, 11 февраля 2019, 10:29 — REGNUM  Руководство Челябинска снова пеняет подрядчикам и подчинённым на плохую уборку снега. Вопрос был поднят 11 февраля на аппаратном совещании, которое провела первый вице-мэр Наталья Котова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновница отметила. что компания «Южуралмост» на прошлой неделе поработала неплохо. Однако в последние дни из районов Челябинска, в основном из Ленинского, поступает много жалоб. Граждане жалуются на плохую расчистку второстепенных дорог и на то, что с обочин, в том числе из центра города, не вывозят снег.

При этом в самой компании утверждают, что работы по уборке снега активно ведутся. Представители подрядчика обещают очистить улицы в ближайшее время.

Также у граждан есть жалобы по поводу состояния внутриквартальных проездов. К их расчистке мэрия требует привлекать управляющие компании. На 12 февраля в мэрии намечено очередное совещание по уборке снега на улицах города.

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