Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В Казахстане представили результаты аккредитации медицинских организаций

Общество

10 медицинских организаций получили высшую категорию

Астана, 11 февраля 2019, 10:24 — REGNUM  В Казахстане по итогам проверок в 2018 году аккредитацию не прошли четыре медицинские организации, сообщает 11 февраля агентство «Казинформ» со ссылкой на республиканский центр развития здравоохранения.

По данным центра, в процедуре аккредитации приняли участие 95 медицинских организаций, 10 из которых получили высшую категорию, 43 — первую категорию и 38 — вторую.

Глава центра аккредитации Ботагоз Каупбаева отметил, что получение аккредитации позволяет создать конкурентную среду на рынке медицинских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что за счет оптимизации 94 больниц удалось сэкономить 3,4 млрд тенге ($8,9 млн по курсу на 5 февраля).

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Медицина Туркестана
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