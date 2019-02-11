В Казахстане представили результаты аккредитации медицинских организаций

Астана, , 10:24 — REGNUM В Казахстане по итогам проверок в 2018 году аккредитацию не прошли четыре медицинские организации, сообщает 11 февраля агентство «Казинформ» со ссылкой на республиканский центр развития здравоохранения.

По данным центра, в процедуре аккредитации приняли участие 95 медицинских организаций, 10 из которых получили высшую категорию, 43 — первую категорию и 38 — вторую.

Глава центра аккредитации Ботагоз Каупбаева отметил, что получение аккредитации позволяет создать конкурентную среду на рынке медицинских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что за счет оптимизации 94 больниц удалось сэкономить 3,4 млрд тенге ($8,9 млн по курсу на 5 февраля).

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