Парки Пекина посетило более 2,3 млн человек за время праздничной недели

Пекин, , 10:16 — REGNUM Парки Пекина стали популярным местом для туристов во время празднования Китайского Нового года, который завершился 10 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Одиннадцать муниципальных парков Пекина и Музей китайских садов и ландшафтной архитектуры посетило за время Весеннего фестиваля, стартовавшего 4 февраля более 2,32 млн человек, что значительно больше, чем в 2018 году.

Пи посещаемости выпал на период с 7 по 10 февраля, когда в парках отдохнуло более 400 тыс. посетителей. Летний дворец, Храм неба (Тяньтань) и Пекинский зоопарк пользовались наибольшей популярностью среди жителей и гостей города во время праздников.

Напомним, что Китайский Новый год в Поднебесной именуется Весенним фестивалем и знаменует близкий приход весны и возрождение природы. В 2019 году он выпал на 5 февраля и продлился до 10 февраля.