Мать вернувшегося в Россию капитана «Норда» рассказала о состоянии сына

Симферополь, , 10:09 — REGNUM Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, который был объявлен на Украине пропавшим без вести, вернулся в Крым, об этом заявила мать моряка Евгения Горбенко.

«Сын дома. Вернулся еще в субботу (9 февраля)», — рассказала РИА Новости Горбенко.

Она уточнила, что сын чувствует себя нормально, выглядит хорошо. По словам самого Владимира, его никто не обижал.

Напомним, в марте 2018 года украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд» с десятью моряками на борту. Спустя семь месяцев девять моряков, кроме капитана судна, смогли вернуться в Россию в обмен на украинских браконьеров, задержанных в РФ. В конце января 2019 года в компании-судовладельце заявили, что Горбенко пропал без вести.

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