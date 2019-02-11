Отказ от техосмотра угрожает безопасности: оренбургский эксперт

Оренбург, , 10:35 — REGNUM Вразрез мнению авторов законопроекта, инициировавших отмену техосмотра для машин, которые используются в личных целях, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Оренбургской области, президент Оренбургской региональной общественной организации «Обеспечение безопасности дорожного движения» Ирина Моргунова считает, что процедуру технического осмотра автомобилей необходимо сохранить. А альтернативным решением проблемы формального отношения к прохождению ТО может стать ужесточение требований к предприятиям, оказывающим услуги по ремонту автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

По словам Моргуновой, техосмотр стал формальностью после передачи этих функций в частные руки: многие нечестные и алчные страховщики и страховые агенты стали промышлять тем, что продают техталон без прохождения всех процедур. Общественник считает необходимым проводить разъяснительную работу и доносить до граждан, что от исправности автомобиля зависит не только их жизнь и здоровье, но и безопасность окружающих. Следовательно, покупая техталон они подвергают опасности всех участников дорожного движения. Эту услугу не надо получать формально.

Ужесточение требований к предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере услуг по ремонту транспорта, должно сопровождаться дополнительными проверками оборудования и профпригодности сотрудников, уверена президент региональной общественной организации «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Кроме того, Ирина Моргунова убеждена, что следует менять ситуацию на рынке страхования. В частности, стоит подумать об обязательном страховании профессиональной деятельности организаций, которые оказывают услуги, влияющие на безопасность на транспорте. Сейчас они не несут никакой ответственности в случае ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в Госдуму внесён законопроект, где речь об освобождении от процедуры техосмотра автомобилей, которые используются в личных целях, но не используются в качестве такси и не являются служебными автомобилями. Инициаторами стала фракция «Справедливой России», чьи депутаты считают процедуру дополнительным финансовым обременением. Авторы документа ссылаются на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Согласно официальным данным, доля ДТП из-за неисправности автомобилей, которые хотят освободить от техосмотра, несравненно мала.

Ранее депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) заявил, что между числом ДТП и процедурой техосмотра нет взаимосвязи. Регламент прохождения техосмотра не позволяет предотвратить поломку автомобиля.

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