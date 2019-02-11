Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Amnesty International призвала Украину наказать нападавших на журналистов

Общество

В отчёте отмечены действия украинских властей по искоренению российских СМИ из информационного пространства Украины

Киев, 11 февраля 2019, 10:04 — REGNUM  Международная правозащитная организация Amnesty International призвала украинские власти наказать людей, организовавших нападения на журналистов, правозащитников и общественных активистов, сказано в отчёте организации за 2018 год, сообщили 10 февраля «Украинские новости».

В Amnesty International отметили, что из-за бездействия властей на Украине создаётся атмосфера безнаказанности, что провоцирует всё новые и новые нападения на людей.

В отчёте также говорится о давлении на журналистов и о прекращении работы российских СМИ на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в Киеве произошло нападение на журналистов, снимавших сюжет о незаконной добыче. Неизвестные избили членов съёмочной группы и пригрозили убийством.

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