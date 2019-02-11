Более 2,5 млн документов хранится в архивах Калужской области

Калуга, , 09:58 — REGNUM В 2018 году архивными учреждениями Калужской области на государственное и муниципальное хранение принято 34 тыс. 242 единиц хранения, в том числе 13 тыс. 767 документов от ликвидированных учреждений, предприятий и организаций региона, сообщает 11 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации начальника областного управления по делам архивов Майи Добычиной.

По словам главы ведомства, объем документов, хранимых архивными учреждениями региона, по состоянию на 1 января 2019 года, составил 2 млн 581 тыс. 467 единиц хранения, из них 2 млн 514 тыс. 254 документов на бумажных носителях и 67 тыс. 213 единиц на специальных носителях (фото, фоно, видео). 125 тыс. 127 архивных документов и дел было выдано по запросу в 2018 году. Всего архивными учреждениями в минувшем году было исполнено 18 тыс. 734 обращения от граждан и организаций, проведено 213 информационных мероприятия.

«Следует отметить, что в 2018 году архивами области было оцифровано 199 дел (153 тыс. 163 листа) периода до 1917 года и 76 тыс. 813 кадров микропленки фонда пользования. Все оцифрованные описи дел размещены на страницах государственных архивов Калужской области официального сайта «Архивная служба Калужской области» в сети интернет. Это даёт возможность пользователям удаленно работать с электронными образами описей. В минувшем году в режиме удаленного доступа сделано 45 935 просмотров архивных документов», — подчеркнула Майя Добычина.

В 2019 году калужские архивисты продолжат работу по усилению контроля за сохранностью документов и организации мероприятий по дальнейшей информатизации и созданию эффективных архивных ресурсов.