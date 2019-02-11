Понедельник, 11 Февраля 2019 года
10:03:18 МСК

Дар-эс-Салам признан городом с наибольшими водными потерями в Танзании

Общество

В решении проблемы примет участие Всемирный банк

Дар-эс-Салам, Танзания, 11 февраля 2019, 10:03 — REGNUM  Дар-эс-Салам был признан городом, в котором зафиксированы наибольшие потери воды, сообщает газета Nipashe.

В проблеме обвиняют «тратящих воду напрасно» жителей, чиновников, изношенную систему водоснабжения, а также неудовлетворительное планирование системы водоснабжения в городе. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в Дар-эс-Саламе 7 февраля, сообщил пресс-секретарь министерства водоснабжения Китила Мкумбо.

«Дар-эс-Салам — город, где мы наблюдаем постоянные проблемы с потерей воды. Около 40% теряется по различными причинам», — сообщил Мкумбо.

В городе начали предпринимать меры по замене водопровода. Другой мерой борьбы с проблемой стало финансирование Всемирным Банком на внедрение новой технологии по предотвращению потери воды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить