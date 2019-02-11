Дар-эс-Салам признан городом с наибольшими водными потерями в Танзании

Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:03 — REGNUM Дар-эс-Салам был признан городом, в котором зафиксированы наибольшие потери воды, сообщает газета Nipashe.

В проблеме обвиняют «тратящих воду напрасно» жителей, чиновников, изношенную систему водоснабжения, а также неудовлетворительное планирование системы водоснабжения в городе. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в Дар-эс-Саламе 7 февраля, сообщил пресс-секретарь министерства водоснабжения Китила Мкумбо.

«Дар-эс-Салам — город, где мы наблюдаем постоянные проблемы с потерей воды. Около 40% теряется по различными причинам», — сообщил Мкумбо.

В городе начали предпринимать меры по замене водопровода. Другой мерой борьбы с проблемой стало финансирование Всемирным Банком на внедрение новой технологии по предотвращению потери воды.