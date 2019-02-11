В Зеленограде построят общежитие на 500 мест

Москва, , 10:18 — REGNUM В Зеленограде появится общежитие, рассчитанное на 500 мест, проект строительства был согласован Москомархитектурой, заявил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание общей площадью свыше 11 квадратных метров будет иметь четыре этажа.

«Общежитие — это самый доступный вариант размещения большого количества людей, и в таком крупном мегаполисе как Москва, необходимость в подобных объектах растёт с каждым годом. Благодаря фасадным решениям, здание удачно впишется в существующую городскую среду: для облицовки проектировщики выбрали клинкерную плитку и панели тёплых пастельных оттенков», — уточнил Сергей Кузнецов.

В одном из корпусов общежития оборудуют комнаты для размещения маломобильных групп населения. Также на территории появится зелёная зона и будет организовано место для отдыха и спортивных занятий жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москомархитектура подготовила изменения в Генплан Москвы, касающийся развития Зеленограда и Некрасовки.

Так, к 2025 году предполагается построить третий главный железнодорожный путь на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги от станции Крюково до станции Алабушево. После 2035 года планируется строительство линии метрополитена из центральной части Москвы в Зеленоград.

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