На калужских автодорогах федерального значения стартовала акция «Пешеход»

Калуга, , 09:48 — REGNUM Профилактическое мероприятие «Пешеход» началось на автомобильных дорогах федерального значения А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», М-3 «Украина» в Калужской области, сегодня 11 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, данная акция направлена на формирование у водителей дисциплинированного поведения в части соблюдения проезда пешеходных переходов и пресечение нарушений правил дорожного движения пешеходами, привитие им навыков ношения световозвращающих элементов одежды.

Акция «Пешеход» продлится на федеральных автодорогах Калужского региона до 28 февраля. Особое внимание будет уделяться пешеходам, передвигающимся в темное время суток на загородных автодорогах без световозвращающих элементов на одежде.

С начала 2019 года на федеральных автодорогах Калужской области зарегистрировано четыре ДТП с участием пешеходов, в которых три человека погибли и двое получили травмы различной степени тяжести. Только в январе этого года сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД пресечено 375 нарушений правил дорожного движения пешеходами, связанных с переходом проезжей части в неустановленном месте, и более 90 нарушений водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция Калужской области напоминает, что в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей на пешехода, нарушившего правила перехода проезжей части и на водителя, не предоставившего преимущество в движении пешеходу от 1500 до 2500 рублей.