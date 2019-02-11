В Прикамье сорваны сроки строительства детской поликлиники

Пермь, , 09:31 — REGNUM В Перми из-за срыва сроков строительства детской поликлиники управление капитального строительства Пермского края расторгает договор с подрядчиком. По условиям договора объект должны были ввести в эксплуатацию в январе 2019 года, однако возведён лишь один из трёх этажей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и архитектуры Пермского края.

В ведомстве подчеркнули, что подрядчику неоднократно выдавали предписания, после которых работа активизировалась, но в необходимые сроки график так и не выполнялся. После расторжения договора будет объявлен новый аукцион, перед победителем ставится задача — завершить строительство до конца 2019 года.

В Управлении капстроительства региона заявили, что ЗАО «Национальная газовая компания» будет занесена в реестр недобросовестных подрядчиков-исполнителей. Также ей предъявят штрафы и пени.

По данным краевого минстроя, на территории Прикамья на сегодняшний день ведётся строительство четырёх поликлиник. В 2019—2023 годы планируется построить 28 объекта здравоохранения, в том числе 11 поликлиник.