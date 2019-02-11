В Московском зоопарке вылупились птенцы бакланов и пингвинов

Москва, , 09:24 — REGNUM В Московском зоопарке появились на свет первые птенцы, сообщает 11 февраля официальный портал мэра Москвы.

«В природе большинство птенцов вылупляются весной и летом, когда тепло и достаточно корма. В зоопарке животные круглый год содержатся в подходящих для выращивания потомства условиях и получают достаточно пищи, поэтому период размножения у них может наступать несколько раньше», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Читайте также: В зоопарке Лондона тигр задрал предложенную ему «невесту»

Потомством обзавелись пингвины Гумбольдта из павильона «Дом птиц». Птенцы проводят большую часть времени в гнёздах. Ожидается, что в марте они начнут выходить из укрытий. Также в павильоне «Птицы и бабочки» появились на свет птенцы бакланов. Их переведут в апреле в открытый вольер.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Московском зоопарке проснулись от спячки еноты.

Читайте ранее в этом сюжете: Тёплая погода пробудила от спячки енотов Московского зоопарка