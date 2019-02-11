Учителя города Денвер бастуют впервые за 25 лет

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Учителя города Денвер объявили о проведении забастовки в понедельник, 11 февраля. Об этом сообщает CBS. Эта забастовка станет первой для местных учителей за минувшие 25 лет и связана с провалом переговоров, которые учителя вели со школьным округом по поводу базовой оплаты.

В субботу профсоюз учителей и Денверские Государственные Школы (DPS) встретились в попытке придти к решению после более чем года переговоров, но обе стороны остались разочарованы.

Денверская Ассоциация классных учителей (DCTA) опубликовала заявление по итогам встречи, в котором говорится, что предложение округа неудовлетворительно.

«В понедельник мы будем бастовать ради наших учеников и за нашу профессию, и, возможно, тогда DPS получит сообщение и вернется за стол переговоров с серьезным предложением, направленным на решение кризиса с текучкой учительских кадров в Денвере», — заявил Генри Роман, президент профсоюза учителей.

Члены профсоюза учителей проголосовали за забастовку еще в конце января, государство объявило, что не будет вмешиваться. Учителя планируют пикетировать по всему городу, округ также отменил занятия для 5000 дошкольников из-за нехватки персонала.

Стороны расходятся во мнениях по поводу повышения заработной платы и премий для учителей школ с высоким уровнем бедности и других школ, которые район считает приоритетными. Учителя хотят более низких бонусов, чтобы высвободить деньги для повышения общей заработной платы, в то время как администраторы говорят, что бонусы необходимы для повышения успеваемости бедных и студентов из числа меньшинств.

Бонусы, выплачиваемые преподавателям с более чем 14-летним стажем, не становятся частью их базовой зарплаты, что, по мнению критиков, поощряет высокую текучесть кадров и вредит ученикам. Обе стороны согласились избавиться от этого положения, но не согласны с тем, насколько большими должны быть бонусы для учителей, работающих в школах с высоким уровнем бедности и в школах, считающихся приоритетными для округа.