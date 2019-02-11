В Подмосковье пройдут памятные мероприятия по жертвам авиакатастрофы

Орск, Оренбургская область, , 09:13 — REGNUM Из Орска Оренбургской области утром 11 февраля в Москву вылетел самолёт с родственниками погибших в авиакатастрофе. В Подмосковье пройдут памятные мероприятия по жертвам крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», которое произошло 11 февраля 2018 года, сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития Оренбургской области.

Возле села Степановское Раменского района у памятного знака отслужат панихиду и пройдёт акция в память по погибшим. Из Орска спецрейсом в столицу вылетели 17 человек, ещё два человека присоединятся к группе в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года спустя семь минут после вылета из аэропорта Домодедово с радаров пропал самолёт, выполнявший рейс в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли в результате крушения воздушного судна. Большинство пассажиров были уроженцами и жителями восточного Оренбуржья. Основной версией авиакатастрофы стали неверные действия экипажа.

Генетическая экспертиза длилась примерно девять месяцев. Массовые похороны пассажиров прошли в регионе 16 и 17 ноября.

Читайте также: Авиакатастрофа, аресты и скандалы: итоги года в Оренбуржье

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье проходят похороны жертв авиакатастрофы Ан-148