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Хмурое небо над Москвой ожидают синоптики 11 февраля

Общество

По прогнозу, температура воздуха в Московской области прогреется до +2°С, в Москве будет около нулевой отметки

Хмурое небо над Москвой ожидают синоптики 11 февраля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 11 февраля 2019, 08:59 — REGNUM  В Москве 11 февраля температура воздуха будет около 0 °C, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

"Небо будет хмуриться, но до существенных осадков дело пока не дойдет, а температурный фон останется на 3−5 градусов выше многолетней нормы февраля», — рассказали в центре.

По прогнозу, температура воздуха в Московской области прогреется до +2°С, в Москве будет около нулевой отметки. Ветер подует южный со скоростью 5−10 м/с. Относительная влажность — 75−80%. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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