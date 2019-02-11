Хмурое небо над Москвой ожидают синоптики 11 февраля

Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве 11 февраля температура воздуха будет около 0 °C, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

"Небо будет хмуриться, но до существенных осадков дело пока не дойдет, а температурный фон останется на 3−5 градусов выше многолетней нормы февраля», — рассказали в центре.

По прогнозу, температура воздуха в Московской области прогреется до +2°С, в Москве будет около нулевой отметки. Ветер подует южный со скоростью 5−10 м/с. Относительная влажность — 75−80%. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра.

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