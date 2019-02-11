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В 2018 году в Астане выросла смертность населения от туберкулеза

Общество

Повышение смертности связано с ростом миграции больных туберкулезом

Астана, 11 февраля 2019, 08:55 — REGNUM  Смертность населения Астаны от туберкулеза по итогам 2018 года выросла с 1,8 до 2,8 на 100 тыс. человек, заявил руководитель управления общественного здравоохранения города Камалжан Надыров, сообщает 11 февраля издание «Елорда Инфо».

По его словам, повышение смертности связано с ростом миграции больных туберкулезом в связи с открытием нового корпуса противотуберкулезного диспансера.

Надыров добавил, что доля чувствительных форм туберкулеза снизилась за год с 27,8% до 17,2%. Это удалось достигнуть за счет ранней диагностики и эффективности курсов лечения, отметил глава управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году министерство здравоохранения Казахстана планирует купить противотуберкулезные препараты на 1 млрд тенге ($2,64 млн по курсу на 23 января).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане на лекарства против туберкулеза планируют выделить $2,6 млн

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Туберкулез
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