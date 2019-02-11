Африканский союз намерен решать проблемы беженцев – СМИ

Аддис-Абеба, , 08:41 — REGNUM Африканский союз поставил на повестку года вопрос беженцев. Особое внимание будет уделено беженцам внутри континента, сообщает Deutsche Welle Swahili.

В 2018 году подразделение ООН по вопросам беженцев зафиксировало в Африке 7,5 миллиона беженцев, 630 тысяч людей, просящих политического убежища, миллион человек без гражданства и около 500 тысяч беженцев, возвращающихся на континент.

«Внутренние беженцы находятся в самой большой опасности в мире», — заявил заместитель директора международного исследовательского центра Эрол Яйбоке.

Лидером по миграции в другие африканские страны является ДР Конго, в стране около 4,4 миллиона таких беженцев, далее следует Сомали с 2,7 миллиона беженцев и Нигерия с двумя миллионами. В основном беженцы в Африке ищут убежище в соседних странах.

Больше всего беженцев в Африке принимают Уганда (около 1,4 миллиона человек), Судан (910 тысяч) и Эфиопия (890 тысяч).

Защита внутренних беженцев — серьезная задача для Африканского союза, сообщает Катлин Ньюланд, представитель организации по вопросам беженцев UNHCR.

«Необходимо установить правовую систему, чтобы защитить беженцев в Африке. У активистов есть хорошие стратегии и намерения, однако самое необходимое в решении вопроса — время», — добавляет Ньюланд.