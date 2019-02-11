В Якутии жителям села на реке Вилюй рекомендовали топить лёд

Якутск, , 08:40 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Якутии рекомендовало жителям села Верхневилюйск кипятить ледовую воду или приобретать бутилированную. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Причиной таких рекомендация стала ненадлежащая работа воодучистной станции населённого пункта. Как выяснили в Роспотребнадзоре, в питьевой воде после очистки оставались превышенными нормативы по цветности (в 4 раза) и содержанию железа (в 3 и более раза).

«По данному факту проведено административное расследование, по результатам которого в Водоочистительной станции села Верхневилюйск установлены нарушения технологических этапов водоподготовки», — пришли к выводу в надзорном ведомстве.

Районный суд постановил приостановить работу очистной станции Верхневилюйска на 60 суток. За это время её работа должна быть налажена так, чтобы питьевая вода соответствовала гигиеническим требованиям.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2018 года перелилась через заградительные дамбы вода, отработанная после промывки алмазов на Иреляхском месторождении, разрабатываемом компанией АЛРОСА. ЧП привело к загрязнению трёх рек Якутии — Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй, тысячи жителей республики остались без питьевой воды. Спустя 5,5 месяцев после аварии пить воду из Вилюя по-прежнему нельзя: по результатам последних анализов проб из водоёма все показатели превышены в 30−40 раз, констатировал член объединения независимых экологов Владислав Коротов.

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