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Сотрудники Activision Blizzard ожидают массовых увольнений

Общество

Первые сообщения об увольнениях могут быть переданы сотрудникам перед ежеквартальным объявлением о доходах компании

Санта-Моника, США, 11 февраля 2019, 08:17 — REGNUM  Сотрудники игрового издательства Activision Blizzard готовятся к массовым увольнениям, которые могут начаться с 11 февраля 2019 года. Об этом 10 февраля сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1094252287453732864

Издание, ссылаясь на инсайдеров, пишет, что среди сотрудников ходят слухи: первые сообщения об увольнениях могут быть переданы им перед ежеквартальным объявлением о доходах компании, которое запланировано на 12 февраля 2019 года. Ожидается, что первая волна сокращений коснётся отделов, не связанных с разработкой игр и отвечающих за направление продаж. Звучат опасения, что эти отделы могут впоследствии перейти под руководство Activision, что скажется на независимости Blizzard.

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В декабре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что в ирландском офисе Blizzard заявление об увольнении по собственному желанию написали около 100 сотрудников. Тогда СМИ сообщили, что они согласились сделать это в обмен на солидную денежную компенсацию. Согласно информации, пришедшей от инсайдеров, на подобные меры Blizzard пошла из-за давления со стороны Activision.

Читайте ранее в этом сюжете: Конец Blizzard? Более ста сотрудников уволилось по «собственному желанию»

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