Понедельник, 11 Февраля 2019 года
08:26:23 МСК

Президент Сьерра-Леоне назвал изнасилования «национальной бедой»

Общество

Количество изнасилований ежегодно увеличивается

Фритаун, 11 февраля 2019, 08:07 — REGNUM  Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био назвал изнасилования «национальной бедой» после серии изнасилований в отношении несовершеннолетних в стране, сообщает CNN Africa.

Био заявил, что каждый, совершивший изнасилование несовершеннолетнего, должен быть приговорен к пожизненному заключению.

«Как нация мы должны решать это бедствие. Сексуальное изнасилование несовершеннолетних должно вести к пожизненному заключению», — сообщил президент в доме правительства 7 февраля.

Президент пообещал принять участие в ужесточении законов по делам об изнасиловании.

«Мое правительство обеспечит ситуацию, в которой насильникам не будет места в обществе, насильник будет заключен в тюрьму пожизненно, так что его первое изнасилование станет последним», — заявил Био.

Ежегодно число зафиксированных случаев насилия увеличивается. В 2015 году было зафиксировано 10 544 случая, в 2016 — 11 362, в 2017 — 12 029.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изнасилования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить