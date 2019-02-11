Президент Сьерра-Леоне назвал изнасилования «национальной бедой»

Фритаун, , 08:07 — REGNUM Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био назвал изнасилования «национальной бедой» после серии изнасилований в отношении несовершеннолетних в стране, сообщает CNN Africa.

Био заявил, что каждый, совершивший изнасилование несовершеннолетнего, должен быть приговорен к пожизненному заключению.

«Как нация мы должны решать это бедствие. Сексуальное изнасилование несовершеннолетних должно вести к пожизненному заключению», — сообщил президент в доме правительства 7 февраля.

Президент пообещал принять участие в ужесточении законов по делам об изнасиловании.

«Мое правительство обеспечит ситуацию, в которой насильникам не будет места в обществе, насильник будет заключен в тюрьму пожизненно, так что его первое изнасилование станет последним», — заявил Био.

Ежегодно число зафиксированных случаев насилия увеличивается. В 2015 году было зафиксировано 10 544 случая, в 2016 — 11 362, в 2017 — 12 029.