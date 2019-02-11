Вирус кори в Донбасс завезен украинскими военнослужащими — разведка ЛНР

Луганск, , 08:05 — REGNUM На подконтрольной ВСУ территории ЛНР корь приобрела характер эпидемии, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщил 10 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Новые случаи заболевания корью зафиксированы в Меловском, Новоайдарском, Попаснянском и Сватовском районах Луганской области.

«Врачи лечебных заведений уже в открытую делают заявления о том, что вирус в Луганскую область завезен украинскими военнослужащими с Львовской области. В подтверждении данного факта приводится статистика: 70% всех госпитализированных военнослужащих проходили обучение на Яворовском военном полигоне», — рассказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 января по 1 февраля на Украине корью заболели 3379 человек, а всего с начала года — более 15 тыс. человек. Большую часть заболевших составляют дети до 17 лет. Наиболее тяжёлая ситуация с корью наблюдается в западной Украины, в частности, во Львовской области.

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