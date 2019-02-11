Пенсионер — герой мема про ёлочку стал персонажем игры для смартфонов

Москва, , 07:54 — REGNUM Пенсионер Вячеслав Степанович из Бийска — герой известного интернет-мема про «Ёлочку» (#безсолидоедаем), стал главным персонажем игры «Ёлочка без соли — укрась ёлочку». Разработчики выложили ее Creese в сервисе Google Play.

В ходе игрового процесса геймерам предлагается нарядить новогоднюю ёлку всеми имеющимися украшениями, спросить у друзей мнение о ней, а также узнать, что думает об этой ёлке известный бийский пенсионер.

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Напомним, ранее в YouTube было выложено интервью с Вячеславом Степановичем, которого смогли найти журналисты издания Daily Storm. Пенсионер рассказал им о своей жизни и о тех трудностях, с которыми сталкиваются сегодня пожилые люди, проживающие в Алтайском крае. С момента пуликации ролик набрал более 2,5 млн просмотров.

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