Власти Хабаровского края передадут тигра Амура администрации Приморья

Хабаровск, , 07:47 — REGNUM Администрация Хабаровского края передаст тигра Амура Приморскому краю, об этом 11 февраля сообщил хабаровский губернатор Сергей Фургал на своей странице в Instagram.

По его словам, хабаровские власти долго изучали данный вопрос и пришли к выводу, что юридически тигра необходимо закрепить на территории Приморья. При этом хищника не передают сафари-парку или частным лицам, добавил глава региона.

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Напомним, животное принадлежит Хабаровскому краю, однако в настоящее время тигр находится в оперативном управлении зоосада «Приамурский», откуда в 2012 году его передали в Приморский край по программе размножения амурских тигров.

Как сообщало ИА REGNUM, тигр Амур прославился своей дружбой с козлом Тимуром, которая началась в 2015 году. За мирными отношениями животных следили пользователи сети, в парке специально приезжали не только российские, но и иностранные посетители. Ранее сообщалось, что тигра могут отвезти в Краснодарский край.

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