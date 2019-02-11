Нагрузка на железные дороги КНР резко возросла в последний день праздников

Пекин, , 07:45 — REGNUM Нагрузка на железные дороги Китая резко увеличилась в воскресенье 10 февраля в связи с тем, что миллионы китайцев возвращались на работу с новогодних праздников, длившихся неделю, сообщает агентство Синьхуа.

По предварительным оценкам, 10 февраля было осуществлено 12,52 млн железнодорожных поездок в Китае, что на 3,3% выше, чем в последний день новогодних праздников в 2018 году. При этом, 9 февраля было совершено 11,11 млн поездок, что на 4% больше, чем в предпоследний день новогодних каникул в 2018 году.

При этом, дожди и снега обрушились на многие районы Китай на последние дни праздничных выходных, что оказало дополнительную нагрузку на транспортную систему страны.

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Напомним, что Китайский Новый год, который в самой Поднебесной называют Весенним фестивалем, в 2019 году выпал на 5 февраля. Праздничные выходные начались 4 февраля и продлились неделю до 10 февраля. Транспортный пик, связанный с праздниками, начался 21 января и продлится аж до 1 марта, после чего сойдет на нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за время транспортного пика 2019 года ожидается. Что количество железнодорожных поездок по всей стране превысит 413 млн, что на 8,3% больше, чем в 2018 году.

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