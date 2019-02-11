Платные дороги на Севере обернутся массовыми вооружёнными конфликтами?

Якутск, , 07:48 — REGNUM Введение платы за проезд по дорогам на северных территориях России усилит там социальную напряжённости, и население может начать активно протестовать потому, что платить нечем. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров. Он категорически против появления на Севере безальтернативных платных дорог.

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«Эта инициатива — очередной «гвоздь в крышку гроба» рядовых северян, которые влачат жалкое существование и вымирают по причине пьянства, суицидов, болезней, возникших из-за беспросветной нищеты и безысходности. Этот законопроект только ухудшит положение населения. Север — убыточен. Это стало причиной ухода государства с севера после перестройки. Единственной причиной его освоения стала добыча ресурсов. Но, к сожалению, чаще всего, это не приносит местному населению пользу, а только проблемы экологии и здоровья. В целях экономии затрат добывающие компании просто экономят на соблюдении требований экологической и промышленной безопасности», — отметил общественник.

Примером недобросовестного поведения недропользователей он назвал загрязнение компанией АЛРОСА реки Вилюй в результате ЧП, которое произошло в августе 2018 года.

Степан Петров опасается, что законное взимание компаниями платы за проезд по своим дорогам, приведёт к удорожанию жизни и ограничит свободное передвижение граждан. Следствием этой законодательной инициативы правительства общественник также называет обнищание народа, загубленную природу, хищническое изъятие природных ресурсов и возможно возникновение вооружённых протестов.

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«Из-за этого усилится социальная напряжённость и население выразит свой протест? — уверен Степан Петров. — Например, В Ленском районе Якутии предприниматель, перевозивший продукты для жителей села, возмутился взиманием непомерной платы за проезд и просто вступил в вооруженное противостояние с охраной дороги. И это произошло ещё в относительно благополучном южном районе Якутии, где развита промышленность и цены относительно низки по сравнению с более северными территориями. Протесты в северных районах Якутии, особенно за полярным кругом, грозят перерасти в массовые вооруженные конфликты, учитывая тотальную вооружённость населения автоматическим нарезным оружием. Охотники, рыбаки, оленеводы — люди простые, и долго спорить не будут. Они не имеют возможности постоянно платить деньги за проезд, так как их доходы носят сезонный характер и не будут долго терпеть произвол в отношении себя и могут решиться на кардинальное решение проблемы с помощью оружия. Таким образом, власти сами закладывают основу для социального взрыва и боевых столкновений».

Заниматься подавлением бунтов северян будет нелегко, предполагает Степан Петров, объясняя это тем, что северные территории очень обширны. Он предлагает руководству страны ещё раз подумать, прежде чем принимать законопроект о платных дорогах.

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«Из кабинетов Госдумы и правительства не увидеть реально тяжелую и дорогостоящую жизнь на севере, — также пояснил общественник. — Если в стенах думы может хорошо откушать за 150−200 рублей, то стоимость потребительской корзины на Севере дороже в разы и десятки раз».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Якутии платный проезд для грузовиков по не имеющей альтернативы дороге «Сургутнефтегаза» привёл к тому, что предприниматель из посёлка Пеледуй Валерий Лейкин перекрыл проезд по ней, стреляя из травматического оружия. Компания тогда заявила, что дорога является её собственностью, а Валерия Лейкина приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

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Напомним, что Госдумой РФ уже принят в первом чтении предложенный правительством России законопроект, которым предполагается законодательно закрепить необходимость оплачивать проезд грузовых автомобилей по дорогам, построенным частными компаниями за свои деньги. Депутат нижней палаты парламента Федот Тумусов («Справедливая Россия») считает, что потом платить заставят и тех, кто будет пользоваться этими безальтернативными дорогами на легковых автомобилях.